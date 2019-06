22-23 giugno: WORKSHOP DI ACQUERELLO EN PLEN AIR

(Massimo 30 partecipanti)

Chiostro di Casa Berra-via Domenico Berra,10-Milano

Le trasparenze dell’acquerello nei chiostri di Casa Berra

con Giannalisa Digiacomo della Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco.



PROGRAMMA

Sabato ore 15,30-18,30

Cenni sulla copia dal vero, con in particolare un focus sulla prospettiva e sul paesaggio.

Come affrontare il disegno della vegetazione, alberi e cespugli.

Teoria del colore tricromatrica.

L'uso del Bistro.



Domenica ore 10-13

Gestione della tavolozza con una particolare attenzione

sui verdi e su come creare le terre.

ore 13,15

Light Lunch

ore 15-18

I gelati della gelateria sociale “ERO STRANIERO”.

Visite guidate nei chiostri di Casa Berra.

Contributo di partecipazione per il Workshop*acquerello €20,00 ( è compreso il Light Lunch)



Contributo di partecipazione per il solo Light Lunch €10,00 (dalle ore 13,15)



E’ gradita la prenotazione. Inviare email a:

segreteriaamicicdc@gmail.com



Ad ogni partecipante al workshop in regalo

un kit base per acquerello.