24 maggio, casa di reclusione di Opera (Mi), spettacolo teatrale a favore dei bambini del centro italia

I detenuti della Compagnia Teatrale della Casa di reclusione Milano-Opera metteranno in scena due opere di Pirandello - "La Patente" e "Bellavita" - in una serata il cui ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione Francesca Rava per la costruzione della scuola media ‎di Cascia, nell'ambito dell'impegno di ricostruzione di scuole per i bambini colpiti dal terremoto in Centro Italia e per i bambini disabili della Casa NPH in Repubblica Dominicana. La partecipazione richiederà il rigoroso rigoroso di alcune regole per l'ingresso all'interno del carcere: - si può arrivare all'interno del parcheggio del carcere fino ad esaurimento posti; - è assolutamente vietato portare all'interno della Casa di reclusione borse grandi, zaini, telefoni, tablet, macchine fotografiche e qualsiasi apparecchio elettronico; - è necessario registrarsi all'ingresso arrivando muniti del documento di identità e del portafogli (per la possibilità di acquistare le opere artigianali dei detenuti); - è necessario avere aderito in precedenza alla serata (entro e non oltre venerdì 19 maggio), avere comunicato i propri dati anagrafici a eventi@nphitalia.org o tel. 02 54122917 e avere effettuato la donazione di 20€ tramite bonifico bancario intestato a FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. Italia Onlus IBAN: IT 39 G 03062 34210 000000760000 Causale: SERATA CARCERE DI OPERA Programma della serata: ore 19.00 : ingresso nella struttura penitenziaria. Il personale della polizia penitenziaria accompagnerà gli ospiti nelle zone allestite per l'occasione all'interno della struttura; dalle 19.00 alle 20.30: aperitivo, musica e vendita delle "Opere di Opera", prodotti artigianali realizzati dai detenuti in vendita presso gli stand ore 20.45: ingresso nel Teatro; ore 21.00: inizio dello spettacolo. Introduzione e benvenuto di Giacinto Siciliano, Direttore della Casa di reclusione di Milano Opera e di Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava. E' previsto l'intervento di Giovanna di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, sul tema della legalità e conseguenze pericolose della violazione delle regole tra i giovani, e di Francesco Guerrieri, Psichiatra e Regista dello spettacolo. Per info e prenotazioni: eventi@nph-italia.org, tel. 02.54122917.