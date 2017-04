25 aprile: tutte le iniziative per celebrare la Liberazione

Martedì 25 aprile 2017 si festeggia il 72° anniversario della Liberazione d'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista ad opera delle forze partigiane. Lo stesso giorno del 1945 infatti, proprio da Milano, dove aveva sede il comando del CNLAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia), venne proclamata l'insurrezione contro i nazifascisti.

Per celebrare la ricorrenza sono molte le iniziative organizzate in città, non solo il 25 aprile, ma anche nei giorni precedenti e successivi. Si inizia giovedì 20 aprile con: la lectio magistralis del professor Olivier Wieviorka, La Resistenza. Una storia europea, alle 17.30 nell’Aula 211 dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono); e la rassegna Giovanni Pesce. Una vita senza tregua, dedicata alla figura del partigiano e politico italiano, scomparso dieci anni fa, dalle 21 al Piccolo Teatro Grassi (via Rovello 2). Il 24 aprile il quartiere di Rogoredo verrà attraversato da una fiaccolata a partire dalle 20:30 (dal centro sportivo).

Il corteo del 25 aprile poi, partirà da corso Venezia (angolo via Palestro) alle ore 14 e, percorrendo le vie del centro, arriverà in piazza Duomo, dove dalle 15:30 si terranno i discorsi delle istituzioni e associazioni partecipanti. Quest’anno sarà presente il Presidente del Senato Pietro Grasso. La mattina del 25 si svolgerà anche la tradizionale deposizione delle corone in memoria dei Caduti per la Libertà, che avrà le seguenti tappe: ore 9, piazza Tricolore - Monumento alla Guardia di Finanza; ore 9:15, Palazzo Isimbardi - presso la lapide che ricorda i Caduti in guerra; ore 9:30, Palazzo Marino - presso la lapide che riproduce la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Città di Milano; ore 10, piazza Sant’Ambrogio - Sacrario dei Caduti di tutte le guerre; ore 10:15, Campo Giuriati - omaggio ai Martiri del Campo Giuriati; ore 10:30, piazzale Loreto, omaggio ai Quindici Martiri. Sempre nel corso della giornata alla Casa della Memoria (via Confalonieri) verrà ospitata la rassegna video La donna nella Resistenza, con la proiezione di quattro filmati a partire dalle ore 9.

Riflessioni e attività sul tema della Resistenza e della lotta al nazifascismo proseguiranno dopo la Festa della Liberazione. Sabato 29 aprile il torneo Calcio e Resistenza si terrà all’Arena Civica Gianni Brera dalle 14. Lo stesso giorno, alle ore 19 e alle ore 21, sempre nell’ambito della stessa iniziativa, sarà anche possibile assistere all’incontro pubblico con Gigi Garanzini e Gianni Mura Minuti di silenzio. Pedate di Memoria e all’audiostory Olimpicamente. Resistenze, per la regia di Sergio Ferrentino. Sabato 6 maggio inoltre, alla Palazzina Liberty, verrà accolta la rassegna musicale I canti della Resistenza, dalle 14:30 alle 18:30. Per il programma completo degli eventi: www.comune.milano.it.