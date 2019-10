26 ottobre, inaugurazione sportello lavoro rhodense

LO SPORTELLO LAVORO RHODENSE APRE I BATTENTI!

INAUGURAZIONE SABATO 26 OTTOBRE 2019 ORE 16.30

PRESSO LA SEDE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA IN VIA LIVELLO 22



Dalla forte volontà di collaborazione tra diverse organizzazioni politiche e sindacali del territorio è nato da un paio di anni il Coordinamento di Lotte del nord-ovest milanese: abbiamo sostenuto diverse lotte di lavoratori nel nostro territorio, siamo stati il nucleo originario da cui è nata la rete antifascista.

Abbiamo promosso attività di controinformazione come l'assemblea cittadina contro il Decreto Sicurezza che tanti lavoratori ha colpito con la sua logica repressiva.



Il protrarsi della crisi, la forte deindustrializzazione del territorio a favore del modello industria 4.0 e del terziario avanzato. l'aumentare della disoccupazione e della precarietà, l'affermarsi di una logica del profitto e dello sfruttamento e di culture di odio, tutto ciò ci ha portati alla consapevolezza della necessità di rendere ai lavoratori e ai cittadini tutti un servizio di informazione, di supporto legale e fiscale che sia gratuito e realmente rispondente alle loro necessità.



Per questi motivi vogliamo inaugurare un nuovo servizio nella nostra Città: "lo Sportello Lavoro".

Vogliamo supportare le tante lavoratrici e lavoratori, italiani e stranieri, che subiscono ingiustizie sul proprio posto di lavoro, per fornire un aiuto pratico e del tutto GRATUITO a tutti coloro che vogliono fare chiarezza sulla loro situazione lavorativa, conoscere i propri diritti e rivendicarli.



Lo 'Sportello Lavoro" però non è solo uno strumento per lavoratrici e lavoratori cosiddetti nel gergo comune: si rivolge anche a quella fascia di persone spesso descritte come "stranieri", "migranti" o "extracomunitari" che giornalmente vivono e lavorano nel nostro paese e sono spesso considerati cittadini di serie B; si rivolge a chi deve andare in pensione o è già in pensione e a chi ha bisogno di una mano con questioni fiscali.



Contribuisci con noi alla riuscita dello "Sportello Lavoro", per provare a dare a tutti coloro che ne hanno bisogno e che giornalmente incontriamo sui bus. nelle metro, in famiglia, nelle scuole e nei luoghi di lavori uno strumento comune di autodifesa.

Vi aspettiamo sabato 26 ottobre ore 16.30 in via Livello 22, Rho.

A seguire un piccolo buffet offerto dai promotori!

