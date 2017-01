27.1 Pashmak live al Cicco

Pashmak in persiano vuol dire "come lana". E' il nome di un dolce iraniano simile per consistenza a un tessuto o a un ciuffo di capelli. La sua lavorazione è lunga e complessa, ma basta un istante perché, sciogliendosi inaspettatamente in bocca, ci doni un sapore dolcissimo. Il loro sound si muove tra elettronica, art-rock, indie e folk, cosparso da influenze eterogenee così come l'origine degli stessi componenti della band: c'è chi ha discendenze iraniane (il cantante Damon Arabsolgar), chi statunitensi (Giuliano Pascoe), chi più semplicemente siciliane (Martin Nicastro) e lucane (Antonio Polidoro). https://www.facebook.com/events/615155762010240/.