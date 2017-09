28 settembre non una di meno in tutte le piazze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

​28 settembre 2017, ore 18.30, Pirellone, piazza Duca d’Aosta, Milano In piazza per l’aborto, ancora? Nella Giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito, a Milano e in altre città d'Italia, torniamo in piazza per difendere un diritto acquisito ma messo gravemente a rischio dall'alto tasso di obiezione di coscienza. 70,7 la percentuale di obiettori stimata sul territorio nazionale, 6 gli ospedali lombardi in cui la totalità dei ginecologi è obiettore, 10 quelli con una percentuale di obiezione tra l’80 e il 90%, solo 5 le strutture con una percentuale inferiore al 50%. ​ www.nonunadimenomilanoblog.wordpress.com ​ No alla strumentalizzazione dello stupro La manifestazione, convocata dalla rete Non Una Di Meno Milano, toccherà diversi luoghi presi a simbolo della protesta. La rivendicazione del diritto alla salute sessuale e riproduttiva è inserita nel contesto più ampio della libertà da ogni forma di violenza di genere e di violenza maschile sulle donne. ​​Sotto accusa è anche la narrazione mediatica per cui il carabiniere che stupra è una “mela marcia”, mentre lo straniero che stupra è “il classico esempio della sua categoria”. Mentre si alimenta lo scontro tra civiltà, si ignora che la violenza sulle donne è un problema strutturale e trasversale. La violenza maschile sulle donne si esercita in ogni dimensione del vivere comune, a partire proprio dalle famiglie. Il 62,7% degli stupri, infatti, è commesso da un partner attuale o da un ex, solo il 4,6% commesso da estranei (Fonte Istat). ​​ www.nonunadimenomilanoblog.wordpress.com​ Corteo ● h 18.30 Pirellone, piazza Duca d’Aosta contro le politiche del governo regionale che favoriscono l’obiezione di coscienza ● Ospedale Fatebenefratelli, piazzale Principessa Clotilde come luogo simbolico: storicamente uno degli ospedali lombardi con la più alta percentuale di obiettori ● Corriere della sera, zona via Solferino per denunciare la narrazione mediatica della violenza di genere che costituisce un’ulteriore violenza sulle donne ● h 21.30 circa, piazza XXV Aprile, conclusion ​​e​ con musica e performance​​ ​​​ #Liberedi #Obiezionerespinta ​ www.nonunadimenomilanoblog.wordpress.com ​ In piazza per l’aborto, ancora? Qualche dato per orientarsi Nel mondo* ● quasi 50mila donne nel mondo perdono la vita a causa di un aborto non legale e quindi non sicuro ● 41 milioni di adolescenti nel mondo portano a termine una gravidanza indesiderata o conseguente a uno stupro ● 21,6 milioni di donne ogni anno sperimentano un aborto non sicuro (clandestino); di questi aborti clandestini, 18,5 milioni avvengono nei paesi sviluppati ● 47mila donne muoiono ogni anno per complicazioni legate all’aborto clandestino ● I decessi correlati all’aborto clandestino costituiscono circa il 13% della mortalità materna. *(Fonte WHO World Health Organization) In Italia ● 70,7% delle e dei ginecologhe/i e 48,8% degli anestesisti sono obiettrici e obiettori di coscienza (fonte Ministero salute) ● il 40% degli ospedali non ha un servizio per l’interruzione volontaria di gravidanza, mentre il Ministero della salute afferma che “su base regionale e, per quanto riguarda i carichi di lavoro per ciascun ginecologo non obiettore, anche su base sub-regionale, non emergono criticità nei servizi di IVG”, valutando però la presenza dei servizi su base statistica e non su base territoriale (5) (Fonte Ministero salute) ● 15% la percentuale di utilizzo dell’aborto farmacologico (Ru486) per l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), all’ultimo posto in Europa (Francia 57%, Inghilterra 60%, Finlandia 98%, Svezia 90%, Portogallo 65%) (Fonti: Ministero salute, Associazione Luca Coscioni) ● 13 miliardi di euro il denaro sprecato per pratiche sanitarie inappropriate (Fonte Ministero salute), come quella del ricovero ospedaliero di 3 giorni richiesto (Italia unico paese in Europa) per la somministrazione del farmaco abortivo Ru486 ● Ignoto il numero di richieste di aborto, perché il dato non viene registrato. In Lombardia ● Inesistente una mappa istituzionale aggiornata delle sedi che fanno interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), inesistente un numero unico di prenotazione del servizio ● 68,2% i ginecologi obiettori (dato sottostimato) delle strutture pubbliche di Regione Lombardia ● 35% gli ospedali con reparto di ostetricia e ginecologia che non fanno IVG * ● 6 gli ospedali in cui la totalità di ginecologi e ginecologhe è obiettrice (Iseo, Gavardo, Oglio Po, Gallarate, Sondalo e Chiavenna) * ● 10 gli ospedali con percentuale di obiezione tra l’80 e il 90%, 5 le strutture con una percentuale inferiore al 50% * ● 33 le strutture che non utilizzano la RU486 sulle 63 che effettuano interruzioni di gravidanza (il 52.4%) * ● 5,1% la percentuale di IVG farmacologiche sul totale (Liguria=40,3%, Piemonte=32%) (7) (Fonte Ministero salute) ● 337 i consultori in meno rispetto a quelli previsti dalla legge 34/96 secondo cui dovrebbero essere 1/20mila abitanti (Fonte Obiezione respinta) ● Inesistente la possibilità di scegliere se partorire in ospedale o in strutture specifiche per la nascita fisiologica e il parto naturale (case di maternità), inesistente il rimborso per parto a domicilio * http://www.blogdem.it ​Contatti Mail: nonunadimenomilano@gmail.com Sito: www.nonunadimenomilanoblog.wordpress.com Facebook: Non Una Di Meno Milano Twitter: NonUnaDiMenoMI