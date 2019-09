28 settembre “sabato in festa”, giornata a porte aperte nelle comunita’ dell’associazione caf

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione del quarantesimo compleanno dell’Associazione CAF Sabato 28 settembre sarà una giornata speciale presso le Comunità dell’Associazione CAF di via V.E. Orlando 15, che prenderà il via con l’inaugurazione dell’Atelier del Libro, un luogo dedicato ai piccoli ospiti (dai 3 ai 12 anni) della Comunità Residenziale dell’Associazione CAF, uno spazio sperimentale dedicato all’immaginazione e alla condivisione. “In questi nostri 40 anni di attività sul territorio, la priorità della nostra Associazione è sempre stata quella di offrire ai minori in difficoltà e alle loro famiglie in crisi il miglior supporto possibile, ossia rispondere ai loro reali bisogni e più qualificato” - afferma Luisa Pavia, amministratore Delegato Associazione CAF. “Nell’ambito di questa continua ricerca di miglioramento nella nostra offerta educativa rivolta ai minori accolti presso le nostre strutture residenziali, si colloca il progetto “Atelier del libro”, uno spazio fisico e progettuale dedicato ai bambini nella fascia 3-12 anni e incentrato sulla sperimentazione di linguaggi “più tradizionali”, ma non per questo meno efficaci, per aiutarli ad esprimere se stessi e la loro particolare condizione emotiva”. Conclude Pavia - “Siamo molto felici delle energie e dell’entusiasmo che questo progetto ha saputo catalizzare e ringraziamo di cuore tutti i volontari, le aziende amiche e i partner tecnici che hanno collaborato alla progettazione della biblioteca e dei laboratori.” L’Atelier del Libro è un luogo sperimentale realizzato grazie alla collaborazione con La Grande Fabbrica delle Parole, che ne ha curato con grande impegno e dedizione i contenuti. L’obiettivo è di far trovare ai più piccoli il piacere di scegliere i libri, leggerli insieme ad alta voce e, attraverso le storie narrate, dar voce alle proprie emozioni. "La nostra biblioteca mette al centro i bambini” - dicono Marcella Drago e Francesca Frediani, responsabile de La Grande Fabbrica delle Parole, che insieme hanno curato il progetto. “L’abbiamo costruita insieme a loro passo dopo passo, dall’invenzione del nome alla scelta dei libri fino alla cura del luogo. Dentro la biblioteca ci sono le voci dei bambini, i silenzi, gli abbracci, le emozioni che a partire dalle storie risuonano e che in questo spazio trovano cittadinanza”. Gli ambienti destinati alla Biblioteca sono stati arredati grazie al prezioso contributo di Boston Consulting Group, che ha coinvolto i propri dipendenti in una incredibile giornata di volontariato nella quale sono stati materialmente costruiti tutti gli arredi necessari: speciali librerie frontali progettate per agevolare la fruizione dei libri da parte dei piccoli utenti della biblioteca, librerie tradizionali per i libri periodicamente non in uso e comode cassapanche per riporre tutto il materiale ludico-creativo utile alla conduzione dei laboratori. Questi ultimi si terranno due volte al mese dalle per 17.00 alle ore 19.00 e saranno destinati ai bambini accolti nelle 3 Comunità 3-12 di Via V.E. Orlando a Milano. “Sabato in festa" sarà anche l’occasione per una VISITA degli spazi delle tre Comunità Residenziali dell’Associazione CAF per bambini dai 3 ai 12 anni. Inoltre, grazie ai fondi raccolti dall’iniziativa di personal fundraising legata alla Milano Marathon 2019, è stato acquistato un nuovo pulmino a 9 posti per i bambini ospiti delle Comunità, che sarà simbolicamente inaugurato la mattina stessa (ORE 12.30). La giornata prosegue con “LETTURE all’aria aperta” (ORE 14.30) condotte dal team dell’Atelier del libro e destinate a tutti i bambini presenti e ai loro genitori ed educatori, e con una “Caccia al Tesoro” (ore 15.30). Dalle 15.30 alle 16.30, ci sarà anche un INCONTRO sul tema dell’AFFIDO FAMILIARE, Elena Monetti, Responsabile Servizio Affido dell’Associazione CAF, e la sua équipe saranno disponibili per dare preziose informazioni sull’argomento. Si chiude, in festa, con una golosa merenda (ORE 16.30) e tanta gioia nel cuore! L'ASSOCIAZIONE CAF (www.caf-onlus.org) è una Onlus che da quarant’anni accoglie e cura in maniera specifica e professionale bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare a causa di abusi e gravi maltrattamenti, con l’obiettivo di spezzare la catena che troppo spesso trasforma i minori vittime di violenza in adulti violenti o trascuranti. Nel tempo, accanto al lavoro con i minori e in risposta ai bisogni del territorio, l’Associazione ha sviluppato anche servizi specifici di prevenzione dell’abuso e del maltrattamento infantile e interventi di supporto alle famiglie dei minori accolti e alle famiglie affidatarie. Dalla sua fondazione ad oggi, l’Associazione CAF ha accolto e curato oltre 1000 minori e offerto un importante sostegno a tante