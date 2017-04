29 aprile, Villa Litta, Milano: “Web e social network-i rischi della rete: come proteggere i nostri figli”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Durante l'evento, promosso e organizzato dall'Associazione di Studio e Istruzione L'Aquilone, saranno affrontate in modo pratico e concreto varie tematiche decisamente attuali: non solo i rischi in cui bambini e ragazzi possono imbattersi navigando in rete, ma anche il bullismo, che ormai viaggia sempre più spesso on line e la dipendenza da videogiochi. Argomenti, questi, di cui è bene conoscere tutti i risvolti, non solo per affrontare il problema e risolverlo, ma anche per prevenirlo. I genitori infatti rivestono un grande ruolo nel vigilare, ma soprattutto nell'informare i propri figli, perché possano diventare sempre consapevoli e autonomi, in un mondo ormai perennemente connesso. I partecipanti potranno dunque incontrare esperti che parleranno di internet e di come rapportarsi correttamente e in modo sicuro con questo straordinario mezzo di comunicazione. Per tutte le informazioni e per saperne di più contattare: Associazione di Studio e Istruzione L'Aquilone Via Baldinucci 25/A, Milano 02/66825101 392/2080047 segreteriaquilone@gmail.com www.facebook.com/associazionedistudioaquilone/?fref=ts