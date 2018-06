29 giugno open day - Festival del lavoro 2018

Si svolgerà a Milano al MiCo il 29 giugno, a partire dalle ore 10.00, l'Open day dei Consulenti del Lavoro durante la tre giorni del Festival del Lavoro 2018.



Per partecipare è necessario iscriversi al Festival: http://www.festivaldellavoro.it/register.php



Una giornata ricca di appuntamenti, nel corso della quale studenti, laureandi e laureati avranno la possibilità di entrare direttamente in contatto con i Consulenti del Lavoro per approfondire la conoscenza di questa professione e le sfaccettature del mercato del lavoro italiano ampliando, al contempo, il proprio network professionale. Inoltre, tutti i partecipanti all’Open day avranno a propria disposizione Consulenti del Lavoro, specialisti in gestione e selezione del personale, per incontri di orientamento gratuito durante i quali saranno valutate le competenze dei candidati fornendo loro strumenti utili a un’efficace ricerca occupazionale.



L’appuntamento di venerdì 29 giugno si aprirà con il convegno “Il Lavoro del futuro: come orientarsi” dove professori universitari, Consulenti del Lavoro ed esperti del mercato del lavoro si confronteranno sui nuovi scenari del mondo del lavoro, sulle nuove professioni che consentiranno ai più giovani di trovare, in tempi rapidi, un posto di lavoro ben retribuito, sulle riforme da attuare per far tornare a crescere l’occupazione nel Belpaese e sulla formazione di qualità come chiave di accesso al mondo del lavoro. Ulteriore spazio sarà poi dedicato agli studenti che desiderano conoscere come diventare Consulenti del Lavoro, approfondendo attribuzioni, mansioni e nuove competenze di una professione che negli ultimi anni è tra le più ricercate sul mercato del lavoro autonomo.