3/9 di favonio - house concert al covo

Torna la buona musica e lo fa nel nome dei Favonio, il gruppo foggiano molto amato dalla critica, in un live acustico ideato solo per il Covo della Ladra.



Il favonio torna a soffiare tra le pagine dei libri della nostra libreria e lo fa venerdì 9 marzo a partire dalle 19:30. Ospiti di questa nuova serata musicale, appunto la band pugliese dei FAVONIO, che per l'occasione hanno ideato il concerto acustico 3/9 DI FAVONIO.

Perchè sul "palco" del nostro Binario 9 3/4, ci saranno i 3/9 della band: PAOLO MARRONE - voce, LUCIO PENTRELLA - chitarra e ANTONELLO DEL SORDO - tromba. Sulle loro note ci faremo è trasportare dal calore avvolgente di questo vento nuovo, per una serata dedicata interamente alle trame ed al loro intreccio.

I Favonio sono una band formatasi nel 2008 da nove componenti, tutti provenienti da esperienze musicali differenti. Dal Jazz al blues, dal latin al funk fino alla canzone d’autore, la band molto apprezzata dalla critica fonde sonorità e stili in cover e brani originali, senza paura della contaminazione. Ogni loro album cerca di rendere il “percorso” musicale il più fluido possibile, dando vida ad un impasto sonoro originale e accattivante.

Tra un taralluccio e un calice di vino, venerdì sera festeggeremo così la fine della prima settimana di questo nuovo mese. Sognando, come solo i sognatori sanno fare.







INFO & PRENOTAZIONI



Inizio serata: ore 19:30 - con aperitivo a "Tarallucci e Vino" offerto dalla Libreria



Inizio spettacolo: ore 20:00



INGRESSO: 15€

RIDOTTO CARD COVO DELLA LADRA: 10€

GRATUITO: BAMBINI SINO AI 12 ANNI



Gradita la prenotazione scrivendo a

bookshop@ladradilibri.com oppure su 3487459627

Gallery