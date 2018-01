3 febbraio Dsa commando live

Nomama Project Against Racism & Xenophobia presenta:



************************ DSA COMMANDO ************************

Live sul palco del Centro Sociale Cantiere





Dalle ore 20 Cena by Taverna Sociale :

*Hamburger / Cheesburger / VeggyBurger

* Patatine fritte / Salchipapas

*Birre, vino, amari e bibite



Dalle h. 21.00 In Dancehall:

Selecta Hip Hop by Nomama Posse: La "Golden Age" italiana



H. 22 OPEN ACT:

Nomama Posse

Localz Only

Wza - Rois - Daegon

Prealpi Onda Clandestina

Teste Doppia H



H 00:00 DSA COMMANDO Live on Stage



H 01:00 Selecta HipHop by Dj WZA #OldSchool #RnB #90s



I Dsa Commando da Savona sono Krin183, Sunday, HellPacso e MacMyc.

Nel 2014 Heskarioth, membro fondatore della band insieme a krin183 e Sunday, smette di fare rap.



Nel 2004 producono il loro primo demo “Adrenopromo”, successivamente nel 2006 esce “Requiem” primo album ufficiale.

Nel 2009 la formazione vede a tutti gli effetti MacMyc e Hellpacso come membri ufficiali ed esce “Destroy the enemy”.

Nel 2012 esce “Retox” e tre anni più tardi nel novembre 2015 pubblicano “Sputo”.



Nel 2013 per i primi dieci anni di attività esce l’album “Le Brigate Della Morte”, raccolta di tutti i singoli usciti sul web (Le Brigate della morte, Funeral Commando, Cane, Blitzkrieg, Roulette Russa…) e due inediti “Centuria Assassina” e “Flashback”.



Pochissime collaborazioni, “Spread the Infection” con Gore Elohim (Goretex – Non Phixion) prodotta da Sunday, il quale partecipa con diverse produzioni all’ ultimo album del rapper americano “Electric Lucifer”. Insieme ai Veneti 16 Barre producono “Orde”, con Zulù dei 99 Posse “La malasorte non perseguita”, con Sad Vicious della band francese Droogz Brigade “Sequestro” e con Danno dei Colle der Fomento “Terrorizers”.



Attivi sotto questo nome dal 2003 hanno condiviso il palco sia con i massimi esponenti della scena hip hop nostrana e internazionale che con gruppi di altri generi musicali (Kaos one, Colle der Fomento, Psycho Realm, Ill Bill, Noyz Narcos e Metal Carter, Assalti frontali, Otr, Nabat, Klasse Kriminale, 99 Posse e molti altri), hanno suonato in numerosi centri sociali e locali da nord a sud per l’Italia, in Svizzera, in Francia e in Repubblica Ceca in occasione dell’ Hip hop Kemp 2014. Da ricordare nell’Ottobre del 2015 la loro apparizione durante l’esibizione italiana a Bologna dello storico gruppo americano Non Phixion.



Da sempre portano in giro un concerto spinto al limite, che li contraddistingue per la violenza brutale lirica e sonora.



Dsa Commando

CENTRO SOCIALE CANTIERE

VIA MONTEROSA 84

METROROSSA MM1 LOTTO,

BUS 49/78/90/91/95



Centro Sociale Cantiere

