30-31/01 al Pimoff "Acqua di colonia" della compagnia Frosini/Timpano

Spettacolo Acqua di colonia // Compagnia Frosini/Timpano - Noi siamo colonialisti? Lo siamo stati? Che ne sappiamo? E che c'entriamo? E oggi cosa siamo? - Il colonialismo italiano. Una storia rimossa e negata, che dura 60 anni, inizia già nell'Ottocento, ma che nell'immaginario comune si riduce ai 5 anni dell'Impero Fascista. Cose sporche sotto il tappetino, tanto erano altri tempi, non eravamo noi, chi se ne importa. È acqua passata, acqua di colonia, cosa c'entra col presente? Eppure ci è rimasta addosso come carta moschicida, in frasi fatte, luoghi comuni, nel nostro stesso sguardo. Vista dall'Italia, l'Africa è tutta uguale, astratta e misteriosa come la immaginavano nell'Ottocento; Somalia, Libia, Eritrea, Etiopia sono nomi, non paesi reali, e comunque "noi" con "loro" non c'entriamo niente; gli africani stessi sono tutti uguali. E i profughi, i migranti che oggi ci troviamo intorno, sull'autobus, per strada, anche loro sono astratti, immagini, corpi, identità la cui esistenza è irreale: non riusciamo a giustificarli nel nostro presente. Come un vecchio incubo che ritorna, incomprensibile, che ci piomba addosso come un macigno. Incontri // Una serie di iniziative sul colonialismo italiano, in occasione del debutto milanese di Acqua di colonia con la compagnia Frosini/Timpano e la scrittrice italo-somala Igiaba Scego - 26/01 ore 14.30 - Università degli Studi di Milano aula 6, via Conservatorio 7, Milano (ingresso libero) - 26/01 ore 18.30 - MUDEC Sala conferenze dello Spazio delle Culture Khaled al-Asaad, via Tortona 56 Milano (ingresso libero)

Gallery