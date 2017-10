Cosa fare per Halloween 2017 a Milano

Cosa fare a Milano il 31 ottobre, per Halloween?

In evidenza Monsterland 2017, la grande festa del Fabrique, con la musica di Disco Radio, che omaggia l'antico Egitto e le sue mummie.

Party e serate

A Base con Bloodjob si abbraccia l'estetica del brutto in compagnia dei mostri che popolano i film di serie b. Alla Santeria Los dias de los muertos porta la musica di The Heatwave e le atmosfere della Festa dei Morti latino-americana. All'Alcatraz Halloween Party propone musica dal vivo e deejay set su tre diverse piste. Mentre al Pelledoca la serata The Horror Party Night è ambientata in un immaginario castello del terrore.

Bambini

Al Planetario Streghe, fantasmi, stelle vampiro e zucche cosmiche propone un'esplorazione degli inquitanti e bizzarri oggetti che popolano lo spazio. Al MIC intanto viene proiettato Il libro della vita, il film d'animazione sulla storia di un aspirante musicista che si trova a scommettere con la Morte.

Teatro

Claudio Bisio è all'Arcimboldi con Rocky Horror Show, l'iconico spettacolo di Richard O'Brein che chiama il pubblico a partecipare attivamente. Spettracolo invece arriva alla fabbrica di via Boncompagni con atmosfere horror e acrobazie spaventose (adatto anche ai bambini sopra i 6 anni).

Cinema

Al MIC viene proposto La stregoneria attraverso i secoli, un classico del grande schermo per adulti. Mentre all'Area Metropolis 2.0 viene proiettato Shining, il film cult firmato Stanley Kubrik.