Dal 9 al 30 gennaio allo Spazio Oberdan "70 film della storia del cinema in 35mm"

Dal 9 al 30 gennaio, in occasione di Cineteca 70: 70 film della storia del cinema, allo Spazio Oberdan verranno proiettate tredici pellicole in copie 35 mm, secondo una tradizione inaugurata dal Department of Film del MoMA di New York.

In programma: un capolavoro del periodo muto come L’uomo che ride (Paul leni, 1928), con accompagnamento musicale dal vivo; i classici Giulietta degli spiriti (Federico Fellini, 1965), Diario di una sconosciuta (Max Ophüls, 1948), L’uomo del banco dei pegni (Sidney Lumet, 1964), Mouchette (Robert Bresson, 1967); e una serie di film meno celebri ma per diversi motivi molto interessanti come A porte chiuse (Dino Risi, 1960), La mano dello straniero (Mario Soldati, 1953), Parigi è sempre Parigi (Luciano Emmer, 1951), Napoletani a Milano (Eduardo De Filippo, 1953), Il sorriso del grande tentatore (Damiano Damiani, 1974), I giorni dell’ira (Tonino Valerii, 1967), L’amico di famiglia (Paolo Sorrentino, 2006), Sette note in nero (Lucio Fulci, 1977). Per gli orari delle proiezioni: oberdan.cinetecamilano.it.