Ultima cena, cade un tabù: 35 persone potranno entrare invece che 30 per sessione

5. Un numero che sembra insignificante. Ma, moltiplicato per tanti giorni e tante sessioni, diventa una somma considerevole.

Saranno 5, infatti, le persone in più ammesse a vedere l'Ultima Cena, l'affresco realizzato da Leonardo Da Vinci nel refettorio di Santa Maria delle Grazie tra il 1495 al 1498, dal 16 maggio 2019. 150 in più al giorno. In ogni segmento orario potranno entrare quindi 35 persone invece delle 30 attuali.

È una delle novità legate al progetto '5xLeonardo', presentato a Milano, la bigliettazione congiunta tra cinque musei milanesi lanciata per il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci all'interno del palinsesto "Milano e Leonardo'.

I musei coinvolti, oltre al Cenacolo Vinciano, sono Castello Sforzesco, Pinacoteca di Brera, Pinacoteca Ambrosiana e Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.