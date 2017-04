3rd district, a stereoscopic street journey. Mostra fotografica

3rd District a stereoscopic street journey Fotografie di Alberto Fanelli Mostra in calendario al Photofestival 2017 di Milano. La fotografia di strada in una nuova dimensione: vedute e scene di vita da Stoccolma a Singapore, da Venezia a Seoul. Un viaggio di andata e ritorno dall'Europa all'Asia: le immagini stereoscopiche trascinano l'osservatore nella scena, proiettandolo dentro una partita di pallone in un campiello veneziano o in una piscina al 57mo piano su un grattacielo a Singapore. Alberto Fanelli ci invita in un viaggio al di là della percezione antropomorfa, reso possibile dall'utilizzo della fotografia iper e ipo stereo ad alta risoluzione: osservando le sue opere siamo progressivamente trascinati in un'esperienza visiva vertiginosa, che disorienta e affascina per la sua novità. Oggetti e paesaggi un tempo familiari ci appaiono alterati da una insondabile metamorfosi, tanto più inspiegabile quanto più ci sforziamo di forzare la serratura che ne custodisce il segreto. Se la distorsione della realtà è un meccanismo artistico che ci è familiare, siamo invece del tutto impreparati al suo opposto, la facoltà di mettere a fuoco il mondo al di là del confine naturale dei nostri sensi. Welcome to the 3rdDistrict of perception.