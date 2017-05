"4 5 6": dal 17 maggio in scena al Teatro Franco Parenti

Dal 17 al 21 maggio il Teatro Franco Parenti ospiterà 4 5 6 - storia di una famiglia concepita come avamposto della nostra arretratezza culturale, scritto e diretto da Mattia Torre, con Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri e Michele Nani.

Una famiglia, padre, madre e figlio, vive isolata in mezzo a una valle oltre la quale percepisce il nulla. Ognuno è diffidente degli altri, che rappresentano per lui quanto di più detestabile esista. I tre litigano, si odiano, sono nervosi e profondamente ignoranti. Ma occorre una tregua: sta per arrivare un ospite che può -e deve- cambiare il loro futuro.