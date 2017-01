4° concorso di pittura "Colore e materia"

Siamo arrivati alla 4° edizione del concorso Internazionale di pittura "Colore e Materia" una manifestazione artistica, che ormai è diventata prestigiosa e ricca di artisti sempre nuovi e talentuosi. Anche quest'anno si ripropone con alcune novità riguardanti le premiazioni. Visto l'intesse e la partecipazione che in questi anni è stata sempre più crescente, da quest'anno abbiamo inserito una nuova sede, che si trova a Dizzasco in provincia di Como. La galleria si chiama "Spaziointelvi11" e sarà la sede della mostra della durata di una settimana che si aggiudicherà il 2° classificato, mente per 1° classificato la mostra si terrà sempre nella sede Click Art e sarà della durata di due settimane. Quest'anno inoltre abbiamo inserito il premio giuria popolare che verrà assegnato a fine mostra dopo le votazioni da parte dei visitatori, alle opere esposte. La mostra concorso, vuole indagare e ricercare talenti nascosti, ma anche artisti che già si destreggiano con la pittura, per portare alla luce chi merita visibilità e apprezzamento. La giuria, si arricchisce con l'inserimento del giornalista Massimo Chisari, di "Dossier Cultura", che assieme al maestro d'arte Madjso - Mimmo Paradiso, Luigi Profeta, e la Prof.ssa Nicoletta Passadore, saranno i giudici che decideranno i vincitori del concorso. Il bando per il concorso lo potete trovare al seguente indirizzo: http://galleryclickart.wixsite.com/luigiprofeta