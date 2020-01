4 febbraio, ore 20, concerto dell'orchestra dell'accademia del teatro alla scala a favore dei bambini di Haiti

Speciale serata per i 20 anni della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus.



Il 4 febbraio 2020 Lorenzo Viotti sale sul podio dell’Orchestra dell’Accademia scaligera, con Andrea Lucchesini al pianoforte, per un concerto straordinario che festeggia i 20 anni della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia, nata nel 2000 per aiutare i bambini in difficoltà in Italia e nel mondo e sostenere in particolare l’ospedale pediatrico Saint Damien della poverissima Haiti.



Il concerto segna il debutto della nuova Orchestra dell'Accademia, recentemente formatasi dopo un impegnativo iter di selezione, diviene un’occasione importante per dei giovani musicisti per mettersi alla prova e dimostrare il proprio talento accanto a un artista autorevole e stimato come Andrea Lucchesini, altresì riconosciuto per il suo impegno come didatta, e a un direttore del calibro di Lorenzo Viotti, che a soli 29 anni è stato appena nominato Direttore Principale della Netherlands Philharmonic Orchestra e della Dutch National Opera (DNO) ad Amsterdam.



Viotti, che ha debuttato alla Scala proprio con i complessi dell’Accademia, è già salito sul podio della Filarmonica della Scala e in queste settimane è al suo debutto operistico al Piermarini con Roméo et Juliette di Gounod.



Grazie a Intesa Sanpaolo e Rolex, l’intero ricavato sarà devoluto all’Ospedale pediatrico N.P.H. Saint Damien in Haiti, dove l’emergenza è quotidiana per fame, sete, malattie e dove il 12 gennaio è stato ricordato il terribile terremoto che sconvolse dieci anni fa l’isola, colpita successivamente dal colera, 4 uragani e da una grave instabilità politica.



Prenota subito i tuoi biglietti e fanne un regalo straordinario! Per info: eventi@nph-italia.org, tel. 02 54122917.



Grazie anche ai media partners della serata, Corriere della Sera e Clear Channel.



Programma musicale

Concerto n. 1 in re minore per pianoforte e orchestra di Johannes Brahms

Sinfonia n. 5 in re minore di Dmítrij Šostakóvič