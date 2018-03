4 john - Un omaggio a John Cage di Erika Silgoner al festival Exister

4 John

Regia e Coreografia Erika Silgoner & Bob Bobsil

Musiche John Cage

Costumi Erika Silgoner

Scene Erika Silgoner

Luci Andrea Rocchi , Erika Silgoner

Interpreti Gloria Ferrari, Noemi Dalla Vecchia, Chiara Corradi, Davide Boi

Samuel Puggioni, Simone Paris, Salvatore Alicata

Produzione Esklan Art's Factory e Associazione ContART/DANCEHAUSpiù





Omaggio al geniale compositore americano del '900, John Cage. Uno studio sul suono, sull'assenza di suono e sulle reazioni al suono stesso. L’uso dell’istintività legata al movimento è di basilare importanza nella costruzione di questa piece. Il danzatore percorre dei binary già tracciati, ma le varianti, in mano al pubblico, alle sue reazioni volontarie e involontarie, rendono lo spettacolo sempre onesto e mai realmente replicabile. Lo spettatore, più che mai parte attiva all’interno dello spettacolo, vive anch’esso dinamiche contrapposte. Da un lato, verosimilmente insicuro rispetto a reazioni istintive che potrebbero essere giudicate “disturbanti” per lo spettacolo stesso, il pubblico soffoca il proprio istinto all’azione, quasi a non assumersi responsabilità; dall’altro lato, rapidamente, non appena si accorge di essere “ospite” gradito, accetta con entusiasmo di diventare parte attiva del dialogo. L'opera è un'analisi ironica e divertita sull'attuale condizione culturale, con un retrogusto di amarezza e disillusione per la debolezza dell'uomo, che si abitua a tutto, anche alla totale assenza di cultura.



durata 70’

in base alle reazioni del pubblico





BIO. Erika Silgoner, catanese di nascita, e una formazione internazionale tra Parigi, Londra New York e Los Angeles, dove parallelamente all’esperienza come danzatrice classica e contemporanea unisce una personale ricerca nello stile hip hop, studiando con i più grandi maestri americani. Danzatrice di eleganza assoluta e coreografa tra le più creative ed innovative del panorama internazionale fonda nel 2015 la sua compagnia ESKLAN ART’S FACTORY. Con il solo “? I mA”, interpretato da Gloria Ferrari, Erika Silgoner ha vinto nel 2017 il primo premio per la coreografia e il primo premio quale migliore performer al prestigioso Internationales Solo Tanz Theater Festival di Stoccarda. Dal 2018 è coreografa associata di DANCEHAUSpiù.