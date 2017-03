4° onora la madre (terra) - Mostra fotografica

Mostra a cura dei fotografi del magazine di viaggi TravelGlobe issuu.com/travelglobemagazine - www.travelglobe.it "4° Onora la Madre" è la prima mostra fotografica realizzata dai fotografi del web travel magazine TravelGlobe e già dal titolo si può intuire il tema portante. 70 immagini evocative di 8 fotografi che attraversano il mondo, raccontano la bellezza ancestrale della Terra e il potere della sua forza ma vogliono anche essere una celebrazione della donna, in quanto genitrice e radice portante di ogni cultura. Un viaggio suggestivo che vuole essere un invito ad apprezzare e rispettare il pianeta che ci ospita. L'esposizione è un'occasione per conoscere luoghi remoti, come la Tanzania immortalata da Bruno Zanzottera, e lasciarsi conquistare dalle atmosfere sommerse di Emanuela Ricci. Si andrà tra le sabbie di deserti non più raggiungibili nelle foto di Fabiola Giuliani, ma anche tra le saline del Perù e i campi di fiori di loto del Myanmar di Giovanni Tagini. Graziano Perotti vi accompagnerà nelle atmosfere oniriche delle risaie italiche, mentre potrete perdervi nei volti del Ciad di Monica Mietitore. Vittorio Giannella ha invece immortalato alcuni attimi di straordinaria natura e, infine, troverete un'esplosione di colori nello Yellowstone Park di Federico Klausner. Questi sono solo alcuni dei luoghi raccontati in "4° Onora la Madre", gli altri dovrete scoprirli di persona. La mostra sarà visitabile dal 1° al 17 aprile presso gli spazi all'interno del Apertura: tutti i giorni feriali ore 15-20. Festivi 10-13/15-20. Lunedì chiuso (17/4 aperto). Ingresso libero. Per informazioni: t. 02 95 29 295