4 x 10 vasi - Oki Izumi - forcole - Berengo Gardin

Protagonista dell'esposizione è il "VASO": 10 antiche terrecotte cinesi del neolitico verranno accostate a 10 opere realizzate dall'artista giapponese Oki Izumi. Il vaso, nella sua semplicità, rappresenta tuttavia una sfida costante per l'artigiano e l'artista, che si prefiggono di raggiungere un elevato risultato estetico attraverso un semplice oggetto d'uso in un dialogo costante tra utilizzo e forma. Le terrecotte dipinte del neolitico, provenienti dalla Cina nordoccidentale, mostrano esempi notevoli di un ampio repertorio decorativo astratto e ornamentale, e rivelano in modo inequivocabile la tensione al bello degli ignoti artigiani che le hanno prodotte. Oki Izumi è un'artista contemporanea. Il suo lavoro si svolge utilizzando esclusivamente lastre di vetro industriale. Da una rappresentazione fedele di confini riconoscibili, che riportano ad un oggetto noto, il vaso, Oki Izumi spinge la sua ricerca fin dove si esaurisce la funzione pratica dell'oggetto, che diventa così pura forma. Le opere di Oki, private del vincolo utilitaristico, diventano così espressioni artistiche di grande intensità.