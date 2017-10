"40 gradi": dal 5 al 10 ottobre al Teatro Libero

40 gradi, lo spettacolo di Andrea Maria Brunetti, con Fabio Banfo, Luigi Guaineri, Roberto Testa, dal 5 al 10 ottobre apre la stagione del Teatro Libero.

Due attori rimasti senza un soldo mettono in scena la follia alcolica -con i 40 gradi della vodka- il temperamento febbrile russo e la miseria della loro terra nell'epoca post-perestrojka. Un atto d'amore per il teatro e per la Madre Russia.