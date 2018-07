4a ed, lonely nigths - Musiche tra l'antico e il moderno e Blindly dancing

Quarta Edizione del Concerto di beneficenza: Musiche tra l'antico e il moderno dalla tradizione irlandese al rock e metal in acustico interpretate da Rossana Monico (arpa celtica) con Green Circle. Quest'anno è prevista la partecipazione di due ballerini Elena Travaini e Antony Carollo che danzeranno bendati (appunto blindly dancing) . L'associazione Green Circle per il quarto anno organizza un evento di beneficenza per raccogliere fondi da destinare ad associazioni attive nella prevenzione dei suicidi e nell'assistenza a chi ha perso un familiare per suicidio. Quest'anno tutto il ricavato sarà destinato a SOS Il Telefono Azzurro.

