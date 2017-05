Il 5 maggio al Macao: festa per i cinque anni dall'apertura

Il 5 maggio il Macao festeggia il suo quinto anno di attività con la serata 5 di Macao.

In programma tantissima musica in tre diversi ambienti: Hall, Temple e Garden. Come sottolineano gli organizzatori, sarà un'occasione per celebrare un amore rimasto intatto, ritualizzando "un anno ancora che passa, un altro inizio e una gioia esondante".