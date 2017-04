6 maggio - Vino, musica e lectio magistralis di Galimberti al castello di San Colombano

VIZI CAPITALI // DEGUSTAZIONI DI VINO, MUSICA E FILOSOFIA dalle 15.30 fino alle 21.00 LECTIO MAGISTRALIS DI UMBERTO GALIMBERTI SUL TEMA DE "I VIZI CAPITALI E I NUOVI VIZI" In occasione dell'apertura dell'Enoteca del Castello, il Consorzio Vini DOC San Colombano dedica una giornata alle eccellenze enologiche del territorio, alla musica e al sapere. Ospite dell'evento l'illustre filosofo Umberto Galimberti che condurrà una Lectio Magistralis nella Galleria Armi del Castello. Seguirà una degustazione di vini delle aziende vinicole associate al Consorzio, accompagnata da un concerto di musica Jazz nella cornice del meraviglioso Castello Belgioioso, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi del territorio. Con l'acquisto della tasca il visitatore ha diritto ad una degustazione libera di vini accompagnata da un buffet con prodotti tipici del luogo. PROGRAMMA Ore 15.30 - Visita guidata al Castello Belgioso Durata della visita: 40 minuti circa Ore 16.30, Sala Armi - Lectio Magistralis "I VIZI CAPITALI" Il filosofo morale Umberto Galimberti, che col suo saggio "I Vizi Capitali e i nuovi Vizi" ha ispirato il tema dell'evento, condurrà una Lectio Magistralis sui Vizi Capitali declinandoli nel tempo fino ad arrivare ai "nuovi vizi" dei nostri giorni: dagli "abiti del male" di Aristotele alla manifestazione psicopatologica del Novecento. Ore 17.45, Chiostro-Enoteca - Quartetto Jazz | Degustazione Mescita di vini tipici di San Colombano, unico vino della Città Metropolitana di Milano e autentico protagonista della storia del territorio. Il quartetto Jazz accompagnerà a suon di Swing l'aperitivo nel chiostro fino alla conclusione della giornata. In un mix di freschezza e tradizione, agilità e leggerezza, stile e buon gusto il gruppo riesce a fondere particolari stilistici e velocità dei brani a un ottimo ritmo e ad un'energia esplosiva. Un progetto del Consorzio dei Vini di San Colombano con il Patrocinio del Comune di San Colombano al Lambro L'ENOTECA DEL CASTELLO Nata dalla collaborazione tra il Comune e il Consorzio Vino DOC nell'ottobre del 2016 l'Enoteca diventa il luogo di promozione di tutti i vini delle aziende associate al Consorzio, in cui si esalta la territorialità dei prodotti e dove i visitatori hanno la possibilità di rapportarsi direttamente con produttori. Per far apprezzare e conoscere questa realtà, nel corso dell'anno vi vengono organizzati eventi tra vino, arte e cultura. Prezzo al pubblico: 15 euro (comprensivo di visita guidata al castello, Lectio Magistralis, Degustazione e concerto). Per informazioni e per prenotarsi alla Lectio Magistralis: eventi@sancolombanodoc.it Tel: +39 0371 898830 - Mob: 340 7284982 www.sancolombanodoc.it