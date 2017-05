6a San Maurizio di sera che si svolgerà venerdì 26 maggio 2017 con partenza dall'oratorio San Luigi di San Maurizio al Lambro, in via Tagliabue 5. Il ritrovo è previsto per le ore 19. Avremo due eventi separati: uno per i bambini fino a 12 anni che si cimenteranno su un percorso di circa 1,5 km ed uno per gli adulti che correranno per 7 km nel Parco di San Maurizio.