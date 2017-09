7 ottobre - le cameriste ambrosiane in concerto, serata benefica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 7 Ottobre, Le Cameriste Ambrosiane in concerto a favore di Associazione Libellule Onlus. La location per la serata sarà la prestigiosa Palazzina Liberty - Largo Marinai D'Italia, a Milano. Le Cameriste Ambrosiane sono un ensemble femminile il cui repertorio, eseguito rigorosamente senza direttore, è dedicato principalmente ai brani cameristici classici. Le note dello splendido programma "Ritratti di Signora" ci accompagneranno durante tutta la serata in un viaggio emozionante tra figure femminili dell'arte e della musica, dalla Regina di Saba alle Principesse delle favole, da Amapola a Rosamunda, dalla Vergine Maria a Thais, dalla Traviata alla Carmen. La serata si inserisce nel mese della prevenzione del tumore al seno. Le Cameriste Ambrosiane sono partner di Milano Classica e l'evento è inserito nella rassegna Palazzina Liberty in Musica, un progetto del Comune di Milano | Palazzo Marino | Cultura, Area Spettacolo. L'intero ricavato andrà a sostegno di Associazione Libellule onlus e contribuirà a fare crescere l’Associazione affinché sempre più donne possano spiccare il volo, vittoriose e più forti , dopo aver attraversato il tunnel della malattia. Biglietto - 20 euro, prenotazione obbigatoria. Per info e biglietti scrivere a associazionelibellule@gmail.com.