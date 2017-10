"Sogno e Avventura. 80 anni di principesse nell’animazione Disney": dal 14 ottobre al 25 febbraio allo Spazio Fumetto

Dal 14 ottobre al 25 febbraio Wow Spazio Fumetto ospiterà Sogno e Avventura. 80 anni di principesse nell’animazione Disney, la mostra che omaggia le eroine del cinema animato in occasione dell'80° compleanno di Biancaneve e i Sette Nani (1937).

Biancaneve, Cenerentola, Aurora, Belle, Ariel, Jasmine, Mulan, Pocahontas, Rapunzel, Tiana, Merida e altre beniamine come la regina Elsa e Anna saranno protagoniste di disegni, photo set, giochi, video e fiabe sonore.

Il percorso espositivo consentirà di seguire la storia delle protagoniste Disney, dalla loro genesi nelle storie dei Fratelli Grimm, Hans Christian Andersen e Charles Perrault alla trasposizione delle loro avventure su grande schermo.

I visitatori scopriranno come sono cambiate le tecniche d'animazione dal 1934, anno in cui Disney decise di realizzare per la prima volta un intero film basato su una fiaba popolare (Biancaneve), fino alla modernissima grafica digitale di Frozen. In esposizione anche volumi di pregio con raffigurazioni di Aurora, Belle, Aladin e molti altri, realizzate da illustratori celebri come Gustave Doré e Albert Robida.

Per tutta la durata della mostra inoltre, saranno organizzati incontri, laboratori didattici ed eventi, tra cui la rassegna cinematografica del MIC Principesse e eroine Disney.