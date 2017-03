9/3 Ben dj presenta il video di "thinkin' bout you" al Quantic di Milano

Giovedì 9 marzo 2017 alle 21:00 il dj producer Ben Dj presenta il video del suo nuovo singolo "Thinkin' Bout You" al Quantic di Milano (via Larga, 8). In uno dei locali più hot della città, uno dei tanti in cui dj producer tunisino d'origine e milanese d'adozione suona spesso, prende vita un party già molto atteso che coincide col compleanno dell'artista. Infatti "Thinkin' Bout You", pubblicato in Italia da Ego Music, sta avendo davvero un grande successo: in tv (Tg2, SkyTg24), alla radio (m2o, 105 IndaKlubb) e pure in tante importanti playlist su Spotify (Top Hits Dance, Dance Top 100 Releases, Future House Top 100 Releases e tante altre). Parteciperno all'evento, insieme ad altri personaggi, anche Giulia Andrea Gaudino ed Alessandro Magni, tra gli influencer italiani più attivi e conosciuti sui social. Ben Dj da anni è di casa, anzi in console, nei party che contano, in tutto il mondo. Da Ibiza a Miami passando per Miami, Ben DJ non manca mai. Ad esempio, è spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte. Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. Tra i partner dell'evento del 9 marzo al Quantic di Milano, che vedrà in console con Ben Dj anche Marco Fullone (Radio Montecarlo) e Hiisak, ci sono Yamamay, Ottano by Acerbis, Alterego Milano, Never Enough, Boscolo Hotels, Ego Music, Match Picture Italia e 2Star. BEN DJ - Thinkin' Bout You (Ben Dj Remix) (Ego Music) https://youtu.be/wZc9mzZUA7U Quantic Cocktails & Clubbing Ingresso libero, door selection via Larga 8, Milano www.quanticmilano.com info 0266668790 www.bendj.it Soundcloud - https://soundcloud.com/ben-dj Facebook - https://www.facebook.com/bendjfanpage/ Twitter - https://twitter.com/bendeejay Instagram - https://instagram.com/btsound/