9 gennaio - Omaggio a Bertolucci

Il Circolo Itinerante Proletario "Georges Politzer" dedica una serata ad un indiscusso maestro del cinema italiano, Bernardo Bertolucci.

Accanto ai meriti puramente artistici non dobbiamo dimenticare

il suo impegno sociale, i suoi film ci spingono ad andare oltre l’influenza della società, oltre l’omologazione, il conformismo e i paradigmi culturali borghesi;

tendono ad un apertura mentale e spirituale che sono stati

dirompenti nell’Italia della seconda metà del Novecento.

Nel suo cinema è sempre presente l’influenza del suo impegno

politico, il suo amore per il diverso, per la classe operaia.

Sarà nostro ospite Bruno Carchedi, critico di Sala Cinematografica.

Apriremo la serata con la proiezione del documentario di Gianni Amelio "Bertolucci secondo il cinema".

A seguire il film "Strategia del Ragno" di Bernardo Bertolucci