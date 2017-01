"90 all'ora party": il 14 gennaio all'Alcatraz

Sabato 14 gennaio all'Alcatraz si terrà 90 all'ora party, la serata omaggio agli anni '90.

Sul palco Renè Dif, il musicista danese voce degli Aqua, band che nel 1997, con il singolo Barbie Girl, raggiunse il grande successo di pubblico .

Dopo la performance in consolle i deejay residenti di All You Can Beat: Doctor M, con pop house e musica anni '80, '90 e 2000; Dj Stab con rock a 360 gradi; e Dj Ramer con reggaeton, latin urban, dembow e hip hop.