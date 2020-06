INFO EVENTO - GALLERIA 92

La mostra:

“92 BOTTEGHE in GALLERIA - Storia della N.87 LIBRERIA BOCCA” è l’inizio di un percorso nato per raccontare e valorizzare il Complesso Monumentale della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano.

Nella splendida cornice della Galleria più famosa al mondo e nell’atmosfera intima e raffinata di GALLERIA 92 si celebra la storia della Bottega N.87, una delle novantadue botteghe situate nei locali del piano terra della Galleria, con un percorso narrativo che vi porterà indietro nel tempo fino al 1867.

La Bottega N.87 è oggi la Libreria Bocca, uno negozio storico milanese premiato dal FAI ( Fondo per l’Ambiente Italiano) con il riconoscimento di “Luogo del Cuore”.

GALLERIA 92 vi aspetta per raccontarvi questa storia inedita e affascinante nel suo appartamento posto al IV Piano della Galleria, un luogo privilegiato per parlare della Galleria in Galleria.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : L’ingresso è previsto ogni 30 minuti e consentito a N.2 persone per volta. Per prenotare inviare una mail a info@galleria92.com indicando la data e l’orario preferito, il numero di visitatori ed eventuali necessità o segnalazioni. Sarà nostra cura cercare di soddisfare le vostre richieste. Non è consentito l’accesso senza prenotazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente dettata dall’ emergenza COVID-19.

Dal 15 giugno al 27 settembre LUNEDI’ - DOMENICA dalle 10:00 alle 18:00

Attenzione in questo periodo giorni e orari potrebbero subire delle variazioni.

A seguito della prenotazione, verrà inviata una mail di conferma da mostrare all’ingresso al personale addetto. Per non creare assembramenti si prega di presentarsi puntuali, sono consentiti non più di 5 minuti di anticipo o ritardo rispetto l’orario stabilito. E’ necessario indossare la mascherina e sanificare le mani con le soluzioni igienizzanti messe a disposizione. Prima di accedere sarà rilevata la temperatura corporea, non sarà consentito l’accesso se il valore sarà pari o superiore a 37,5° C.

Per maggiori dettagli, prima di prenotare o raggiungere GALLERIA 92 visita il sito www.galleria92.com o contattaci via email a info@galleria92.com oppure al numero +39 342 30 39 782 da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Galleria Vittorio Emanuele II N. 92

4th floor - 20121 Milano (MI) Italy

TRAM N.1 – TRAM. N.2 Fermata MANZONI-SCALA

M3 Gialla Fermata MONTENAPOLEONE

M1 Rossa Fermata DUOMO



www.galleria92.com



• INTERO Euro 15,00

• RIDOTTO Euro 12,00

• GRATUITO

• Studenti (mostrando documento di riferimento)

• Giovani di età compresa tra gli 8 e i 26 anni di età

• Bambini di età inferiore agli 8 anni

• Portatori di Handicap

Per informazioni e/o prenotazioni di gruppi organizzati o scuole contattare GALLERIA 92 inviando una mail a info@galleria92 oppure contattare il numero +39 342 30 39 782 da Lunedì a Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.