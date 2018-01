"999. Una collezione di domande sull’abitare contemporaneo": dal 12 gennaio al 2 aprile in mostra alla Triennale

999. Una collezione di domande sull’abitare contemporaneo, a cura di Stefano Mirti, sarà in mostra alla Triennale di Milano dal 12 gennaio al 2 aprile 2018.

Il percorso espositivo si presenta come un'imponente ricerca sui concetti di casa, abitare e senso di dimora, raccontando l'abitazione in un modo inedito. Alla base di 999, una collaborazione tra più di 50 co-curatori con competenze e passioni estremamente diverse: attivisti, artisti, progettisti, ricercatori, membri di community e gruppi informali, personalità attive nell'ambito dell'istruzione e in quello aziendale. Tutti questi soggetti hanno contribuito alla realizzazione della mostra declinando in modo diverso la propria idea dell'abitare.

Come scrive Stegano Mirti, 999 è: "Un palinsesto di esperienze italiane significative a cui si affiancano una serie di ospiti internazionali, in grado di coinvolgere il pubblico in maniera interattiva e partecipata grazie a una serie di ambientazioni fisiche, digitali e social. Una mostra dove è vietato ‘non toccare’, uno spazio di conversazione, arricchimento, scambio. L’antico proverbio cinese ‘se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco’ viene qui trasformato in una mostra. La casa non è dunque intesa come un luogo, quanto piuttosto come un’esperienza. E questa mostra vuole raccontare queste nuove - e antiche -‘esperienze’ legate all’abitare”.