Una giornata per vivere con “il Buddha in periferia”

Parte da Milano il ciclo di eventi che vedrà l’Unione Buddhista Italiana presente nelle aree più disagiate delle città italiane con un’attenzione particolare ai bambini e alle famiglie.

La prima tappa sarà sabato 21 settembre, a partire dalle 10 del mattino, al Parco Chiesa Rossa di Milano: da questo luogo simbolico di integrazione, parte “Il Buddha in periferia”, un ciclo di eventi, organizzato dall’Unione Buddhista italiana, rivolto in particolare ai bambini e alle famiglie. Un’occasione per conoscere più da vicino la tradizione buddhista e il valore che può portare anche in contesti di maggiore disagio sociale.

“Il Buddha in periferia” è una giornata di giochi, spettacoli, laboratori ma anche musica, arte e cibo che vuol portare il Buddhismo fuori dai luoghi di culto per parlare alla città. Il Parco della Chiesa Rossa, nella periferia a sud della città è la cornice simbolica dove l’Unione Buddhista Italiana vuole promuovere un modello di società fondato sul rispetto per le differenze culturali e religiose e sulla tutela dell’ambiente e del territorio.

Questa piazza rappresenta infine il luogo ideale per conoscere le comunità tradizionali buddhiste, per ascoltare antiche storie del Tibet e sperimentare brevi sessioni di pratica Yoga, Tai chi e Shiatsu. L’appuntamento milanese è solo il primo di una serie di appuntamenti itineranti nelle periferie di altre grandi città italiane, un progetto che vuole essere uno stimolo a riflettere sui modelli socio-educativi per bambini e adolescenti. Per ulteriori informazioni: www.buddhismo.it www.facebook.com/Unione-Buddhista-Italiana

