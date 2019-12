A 50 anni dalla luna

Il 1969 chiude gli anni sessanta, un decennio che, favoloso o meno, ha segnato indelebilmente il secolo passato, proiettandoci in un presente e in un futuro in continua evoluzione. Il 1969 racchiude quel tempo, i sogni e i furori, le delusioni e le conquiste simboleggiate dall'indimenticabile notte del 20 luglio quando l'uomo tocca il suolo lunare. Ma è solo un momento di un anno che vive di giorni più esaltanti o più tragici. Dalle note dei Beatles al raduno di Woodstock, dall'autunno caldo alle bombe di Piazza Fontana. Cinquant'anni fa. Tra musica e ricordi, la memoria del passato, la riflessione sul presente.

Gallery