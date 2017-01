"A Bench On the Road": dal 24 al 29 gennaio al Piccolo

Dal 24 al 29 gennaio al Piccolo Teatro Studio Melato verrà rappresentato A Bench on The Road, lo spettacolo di Laura Pasetti coprodotto dal Piccolo insieme al Charioteer Theatre di Edimburgo.

Sei attrici e una fisarmonicista danno voce alle donne immigrate in Scozia tra il 1850 e il 1950. Storie di paura, integrazione, solitudine e speranza. Una panchina come sola scenografia, quella dove migliaia di donne si sono sedute arrivando in una stazione o in un porto. L'inglese mescolato al dialetto, le musiche tradizionali scozzesi e italiane.