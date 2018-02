A Carnevale la galassia si trasferisce all'oratorio di Sesto San Giovanni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 11 Febbraio alle 16.30 la galassia non sarà più lontana lontana... L'Oratorio San Giovanni Bosco di Sesto San Giovanni propone un pomeriggio di festa a tema Star Wars! Dopo lo straordinario successo dei film della saga più seguita dalle famiglie, l’Oratorio ai confini con Milano (a pochi passi dalla metropolitana) desidera riunire tutti gli appassionati per un pomeriggio di festa. Tutti i bambini e le famiglie sono invitati a partecipare a questo momento, che sarà animato da un mago proveniente direttamente dallo spazio! Baby dance, giochi musicali da palco e a tema Star Wars e Carnevalesco e mini show di magia comica per immergerci nell'atmosfera della saga più amata di sempre. I bambini sono attesi vestiti a tema... e il vestito più bello sarà premiato! Ti aspettiamo allora domenica 11 Febbraio alle 16.30 all’Oratorio di Via Monte San Michele 130, a Sesto San Giovanni! Non mancare! Altre info su www.redentoresesto.it