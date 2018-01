A casa Emergency letture in anteprima dallo spettacolo teatrale “A casa loro”

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 18:30, CASA EMERGENCY (Via Santa Croce n°19, Milano) ospiterà, in anteprima, delle letture tratte dello spettacolo teatrale ‘A casa loro’.



‘A casa loro’ è un monologo in atto unico con Giulio Cavalli, che parte dalle coraggiose inchieste del giornalista Nello Scavo, e prova a raccontare il dramma di coloro che fuggono da guerra, povertà, politiche sbagliate e diseguaglianze.



“Il Mediterraneo è il cimitero liquido dei nostri scheletri ma lì intorno, nelle regioni che scendono per l’Africa, quelle sulla rotta balcanica e nella zona impigliata tra i fili spinati della Turchia ci sono le persone. Persone, semplicemente, con il fardello delle loro storie che hanno l’odore di carne viva, senza valigie ma con quintali di paura, costretti al macabro destino di stare sulle pagine dei giornali o sulle bocche più feroci della politica e poi davvero non avere un posto dove stare. Il mare non uccide. Ad uccidere sono le persone, la povertà, le politiche sbagliate e le diseguaglianze che rendono il mondo un posto opposto dipendentemente dal nascere dalla parte giusta o sbagliata.”



Gli autori hanno scelto di presentare alcune letture tratte dallo spettacolo teatrale in anteprima a CASA EMERGENCY, la sede milanese dell’organizzazione che, fin dalla sua nascita, fornisce cure gratuite e di qualità alle vittime di guerra e di povertà.

Lo fa in Iraq, ad esempio, dove fornisce assistenza a milioni di persone che sono dovute fuggire per cercare rifugio nelle aree più lontane dai combattimenti che insanguinano i loro Paesi e lavora in Sicilia, dove offre cure mediche e assistenza psicologica alle persone appena sbarcate.



L’evento è gratuito.

Per partecipare è necessario iscriversi mandando una mail all’indirizzo casa@emergency.it

L’accesso alla sala sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima.





GIULIO CAVALLI

Scrittore, attore e giornalista. Autore e attore di teatro civile ha collaborato con Paolo Rossi, Renato Sarti e Dario Fo. Ha scritto come editorialista per Left, Fanpage.it, Il Fatto Quotidiano, l’Espresso, Linkiesta. Si occupa di criminalità organizzata con inchieste, spettacoli, conferenze e incontri nelle scuole. Ha pubblicato due romanzi per Rizzoli e Fandango.



NELLO SCAVO

Nello Scavo è giornalista di "Avvenire", nonché reporter internazionale e cronista giudiziario. Negli anni, ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da molte zone «calde» del mondo come la ex-Jugoslavia, il Sudest asiatico, i paesi dell'Urss, l'America Latina, il Corno d'Africa. Per scrivere I sommersi e i salvati di Bergoglio (Piemme, 2014) è partito per Buenos Aires, alla ricerca della verità sulle voci di presunta connivenza di Papa Francesco con le dittature sudamericane. Suo è anche La lista di Bergoglio (EMI, 2013), tradotto in più di 15 lingue. Nel 2017 ha pubblicato con Piemme Perseguitati.