21 novembre 2019 – ore 18.00 Centro San Fedele – Sala Ricci Piazza San Fedele, 4 – MILANO Giovedì 21 novembre 2019 alle ore 18.00, presso il Centro Culturale San Fedele di Milano, Àncora Editrice, con il patrocinio del Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” e in collaborazione con PHOS Onlus, presenta il libro A CUORE SCALZO. POESIE SCELTE (1929-1938) di ANTONIA POZZI, a cura di Graziella Bernabò e Onorina Dino, le due più accreditate studiose della grande poetessa milanese. Dopo la pubblicazione dell’opera omnia di Antonia Pozzi, che ha ricostruito nella sua completezza e autenticità il percorso dell’autrice, Àncora Editrice propone questa raccolta di poesie scelte, che risponde all’esigenza di uno strumento agile – ma comunque rigoroso – per un primo accostamento alla sua opera. Estranei ai canoni letterari degli anni Venti e Trenta, questi versi restituiscono, in un linguaggio tanto calibrato quanto limpido e comunicativo, l’identità appassionata e moderna di una giovane donna costantemente protesa a un rapporto autentico e libero con la vita, con il mondo e con la scrittura; una donna profondamente aperta agli altri e alle «cose sorelle», alla bellezza salvifica della natura come alla desolazione delle periferie milanesi e alle tragedie della storia. Il libro conduce dunque al vivo di una poesia nuova e libera che, incompresa negli anni Trenta, sa coinvolgere i lettori in un dialogo straordinariamente attuale. Intervengono: GRAZIELLA BERNABÒ, biografa di Antonia Pozzi e curatrice delle sue opere. ONORINA DINO, creatrice e a lungo responsabile dell’Archivio Antonia Pozzi e curatrice delle sue opere. FABIO MINAZZI, Direttore del Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti”. Ordinario di Filosofia della Scienza presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Introduce e coordina: MARCO GARZONIO, Presidente della Fondazione Culturale Ambrosianeum, psicologo analista e giornalista. Letture dalle poesie di Antonia Pozzi di AGLAIA ZANNETTI, attrice. INFO: Àncora Editrice: ufficio.stampa@ancoralibri.it - Tel. 0234560825