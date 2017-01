A Day To Remember in concerto: il 7 febbraio all'Alcatraz

Martedì 7 febbraio all'Alcatraz suonerà A Day To Remember, in concerto per l'unica data italiana del tour di presentazione di Bad Vibration, uscito lo scorso 19 agosto per ADTR Records.

Nata nel 2003 ad Ocala, Florida (USA), la band metalcore e pop punk ha riscosso subito grande successo, diventando conosciuta a livello internazionale, classificandosi alla prima posizione delle Billboard's Rock/Indie/Alternative Charts e vendendo oltre un milione di copie di dischi.

Ad aprire il concerto dell'Alcatraz Nexk Deep e Blood. Biglietti in vendita su ticketone.it e nelle rivendite autorizzate.