A Il Centro di Arese arriva cinema in pista per un’estate magica sotto le stelle

Arese, 12.06.2018 – Da martedì 19 giugno a venerdì 3 agosto dalle ore 21.00 presso LA PISTA, lo spazio adiacente a IL CENTRO di Arese, arriva il cinema all’aperto per tutti gli appassionati, grandi e piccini. L’esclusiva iniziativa prende vita con il patrocinio dei comuni di Arese e Lainate e prevede un programma di 24 serate di cinema dedicate a diversi temi. Nell’area allestita all’esterno de LA PISTA si potrà accedere gratuitamente fino all’esaurimento dei 200 posti previsti davanti ad un maxi schermo di 7X5 metri. Sette settimane ricche di appuntamenti per soddisfare ogni preferenza che faranno riscoprire l’essenza magica della settima arte. Per animare le sere di inizio estate, basterà recarsi presso LA PISTA, adiacente a IL CENTRO, e lasciarsi emozionare dalla magia del cinema. LA PISTA, location d’eccezione e in passato sede della storica casa automobilistica Alfa Romeo, che oggi rappresenta uno dei fiori all’occhiello del gruppo ACI VALLELUNGA per corsi e iniziative legate al mondo della sicurezza stradale, si presta perfettamente ad accogliere questo progetto per la cittadinanza. Il palinsesto prevede: Martedì: dedicato a commedie e film di genere drammatico come il celebre Quasi Amici vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il premio David di Donatello. Mercoledì: serata dedicata ai film di animazione per i più piccoli ma anche per i grandi con la proiezione dei più bei cartoni animati degli ultimi tempi come Cattivissimo Me e Inside Out. Particolare attenzione viene riservata ai piccoli spettatori che avranno modo di visionare un breve filmato iniziale molto importante e formativo per la sicurezza stradale. Giovedì: film riservati a tutti gli appassionati di sport e motori che, in più, avranno il privilegio di ammirare alcuni modelli della iconica Alfa Romeo Duetto protagonista del film Il Laureato che verrà proiettato per l’occasione. Ogni giovedì inoltre saranno organizzati eventi a tema in collaborazione con Cmae - Club Milanese Automotoveicoli d’epoca, Monza Eni Circuit Autodromo di Monza, Bianchi Bike Store, il Museo Storico Alfa Romeo e Scuderia del Portello. Venerdì: per i più avventurieri e appassionati di vicende intriganti sono in calendario film come Shutter Island e La Mummia. IL CENTRO di Arese vi aspetta per farvi vivere notti magiche sotto il cielo stellato delle sere di prima estate.

