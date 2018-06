A le Trottoir arriva "di passaggio", di Luciano Nardozza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Alla vigilia dell’uscita del terzo singolo (La Tua Giostra) del suo disco di esordio nel pop d’autore italiano, Luciano Nardozza - chitarrista, compositore, arrangiatore - sarà protagonista domenica 17 giugno di un live a Le Trottoir, storico punto di riferimento della vita culturale e notturna milanese, incentrato sul suo concept album Di Passaggio. Un’iniziativa cantautorale che arriva dopo anni di attività da musicista per altri artisti e per progetti di spettacolo e che gli è valsa la finale in diversi concorsi nazionali per emergenti, oltre alla vittoria del premio “Un Autore per la Nuova Canzone Italiana” al festival Villeggendo Musica 2017, con il singolo di lancio Il Folle Mio Librarmi in Volo. Il live a Le Trottoir del 17 giugno è un viaggio attraverso le relazioni interpersonali, amorose e non solo, raccontate con toni e atmosfere variegati (spesso con ironia e leggerezza, pur toccando situazioni dolorose) in quindici brani originali, legati a formare un tutt’uno nel concept album Di Passaggio. La maggior parte delle canzoni si focalizza sul dispiegarsi dei vari momenti di una storia d’amore, narrando ed esprimendo le emozioni legate all’innamoramento, all’idillio, al tradimento, alla confusione, alla separazione, alle numerose riflessioni a posteriori, al superamento della rottura. In scaletta trovano poi spazio poche cover di artisti vicini per toni e stili (Tiromancino, Riccardo Sinigallia, Nicolò Fabi). Ad accompagnare Luciano Nardozza nel suo viaggio live i musicisti Nicola Caruso, alle tastiere, e Fabio Ferrante, alle percussioni. L’appuntamento a Le Trottoir con Di Passaggio di Luciano Nardozza è per domenica 17 giugno, ore 18 (Piazza Ventiquattro Maggio, 1, Milano). Ingresso libero