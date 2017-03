A marzo alimentazione e prevenzione gratuita

Impariamo a camminare, parlare, mangiare… ma quanti di noi sanno nutrirsi correttamente? Tra il semplice saziarsi e la scelta consapevole degli ingredienti protagonisti della nostra tavola, c'è una sostanziale differenza. Per tenere il passo con una vita attiva e al contempo frenetica, infatti, è fondamentale un quotidiano apporto nutrizionale, con varietà di scelta e adeguati abbinamenti. A lezione di "Corretta alimentazione": prevenzione gratuita A Marzo, mercoledì 22 e giovedì 23, presso Il Poliambulatorio Humanitas Mater Domini sono organizzate due giornate interamente rivolte alla cultura alimentare con le dottoresse Laura Carabelli (dietologa) e Marzia Sucameli (biologa nutrizionista), specialiste presso il Centro Medico di Lainate, con consulti gratuiti individuali rivolti a tutti. Per aderire all'iniziativa, occorre telefonare al numero 02 83458838 da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, a partire da lunedì 6 marzo (fino ad esaurimento posti disponibili). Diversi problemi, una soluzione Se soffri di patologie diagnosticate dal medico (ad esempio reflusso gastrico, diabete, ipertensione), se vuoi alimentarti in modo sano e naturale o se semplicemente desideri perdere peso ed acquisire uno stato di benessere generale, un primo incontro con gli specialisti in nutrizione potrebbe essere la giusta risposta. L'obiettivo è orientarsi verso un nuovo stile di vita, sano ed equilibrato, in cui il cibo si rivelerà un prezioso alleato.