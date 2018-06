A Milano, il 22 giugno, alla piscina Cozzi il setterosa sfida la Cina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Evento di prestigio quello in programma il prossimo 22 giugno alla piscina Cozzi di Milano. Lo storico impianto milanese inaugurato nel 1934 e oltre ad essere la prima piscina coperta in Italia, per molti anni è stato anche tra i più grandi impianti natatori in Europa. Un po’ dimenticata torna ora a brillare sia grazie alla sfida amichevole tra la Nazionale azzurra femminile, il Setterosa, e la Selezione cinese, ma anche per il fatto di essere la ‘casa’ della Kally NC Milano, formazione che disputa la serie A di pallanuoto che ha preso parte recentemente alle finali scudetto e che si sta occupando, insieme all’agenzia milanese SPORT&IDEAS, dell’organizzazione di questo match internazionale. Italia-Cina si ritrovano di fronte dopo la gara che le azzurre hanno vinto, lo scorso anno, ai Mondiali di Budapest e questa gustosa rivincita vedrà la presenza di molti appassionati e di una sicuramente numerosa rappresentanza della comunità cinese di Milano. L’ingresso è gratuito.