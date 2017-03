A Milano, questa sera, il premio internazionale "dono dell'umanità'" - X edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Questa sera , alle ore 21.00, presso l'Auditorium della Regione Lombardia , si terra' il premio internazionale "Dono dell'Umanità", giunto alla sua decima edizione che ha ottenuto il Patrocinio della Regione Lombardia. Il Premio Internazionale "Il Dono dell'Umanità", ideato dalla Baronessa e pittrice internazionale Maria Lucia Soares e dal Presentatore e Produttore Paky Arcella, i quali, come ogni anno, premieranno personaggi dello sport, dello spettacolo e della vita comune, distintisi sul piano dell'impegno sociale, ai quali verrà consegnata l'opera "Il Dono" , creata dall'orafo Michele Affidato, noto per aver disegnato i gioielli per il Papa e per il Festival di San Remo. Il Dono è nato con lo scopo di far vivere uno spettacolo che, nel prefiggersi la premiazione di personaggi impegnati nell'attività sociale, intende, nel contempo, divulgare un messaggio innovativo per quanto attiene il mondo della comunicazione , ponendo in luce l'impegno di quanti, in controtendenza con i disvalori della crisi economica e morale che avvolge l'Italia e il mondo, operano per migliorare le sorti dell'umanità e, pertanto, rappresentano un dono prezioso per noi tutti , tale da farci dimenticare , con l'amore che emanano, anche solo per un giorno, la crisi che avvolge il mondo. Tra i premiati vi saranno Lara Comi, Europarlamentare , Rosalba Ranieri, Medico Chirurgo, Oliver Antonio, Stlista , Chiambretti Piero, Conduttore televisivo, la Guardia Costiera, Orlando Ferrari , Imprenditore, Natasha Stefanenko , Show Girl, Pier Paolo Piastra , Produttore Cinematografico , Sandro Neri, Direttore de Il Giorno, Cristiano Minellono, Autore Musicale, Thomas Torelli, Regista , Giacomo Bonaventura, Calciatore Milan. Inoltre, nell'arco della serata si terra' il premio Internazionale d'Arte Baronessa Soares giunto alla quarta edizione , che si avvale di artisti provenienti da tutto il Mondo. Previsti grandi ospiti nel Parterre e personalità varie. L'Ufficio stampa è affidato a Biagio Maimone, Andrea Orsini e Amerigo Saggese Il Dono dell'Umanità, nato è una iniziativa che riveste carattere continuativo e coinvolge molte realtà che ad essa hanno dato il proprio assenso, denotandone la valenza sociale davvero coinvolgente. Il "Dono" che si intende elargire è la solidarietà come modo di vivere la vita, come atteggiamento perenne verso gli altri, come sfida nei confronti della solitudine che permea la società attuale, che nasce dall'indifferenza verso gli altri.