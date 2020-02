A mors - cuore a fette

PREMESSA

Una mostra dedicata all’arte giovane, dove gli artisti reinterpreteranno il tema dell’amore tossico.



IL PROGETTO

‘A Mors’ è una mostra collettiva di giovani artisti che attraverso la propria interpretazione personale e il proprio stile artistico, faranno luce sulle varianti dell’amore, su quanto si possa spingere un amore corrotto, sulle esperienze degli artisti in merito. La mostra condurrà gli spettatori in un viaggio sull’affetto, passione, rimorsi e sensi di colpa.

La mostra prosegue il ciclo dedicato alle nuove promesse dell’arte, alle quali si vuole dare libertà di espressione e ai quali si richiede il massimo impegno e qualità, per ricreare quel tessuto ricco di creatività del mondo dell’arte, altrimenti spesso irrigidito dietro a pure logiche di mercato, che qui può trovare invece nuova linfa e stimolo.



GLI ARTISTI

Antonio Bonfrate

Nicolò Brognara

Nuria Calvi

Rebecca Cardillo

Filippo Cavazzuti

Niccolò Misrachi

Letizia Zuffi



INAUGURAZIONE : 25 FEBBRAIO 2020 h.18

26 FEBBRAIO 2020 dalle 16 alle 19

27 FEBBRAIO 2020 dalle 16 alle 19



LA MOSTRA

A cura di YAH - Young Art Hunters e in collaborazione con Almach Art Gallery e Francesco Virgata.



