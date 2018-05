"A Night for Chet Baker": il 3 giugno al Carroponte, gratis

A Night for Chet Baker, la serata che omaggia il leggendario trombettista e cantante americano, arriva al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) domenica 3 giugno.

Nato nel '29 a Yale (Stati Uniti), Chesney Henry “Chet” Baker Jr. è celebre per il suo peculiare stile lirico e intimista e per essere un esponente del genere "cool jazz". Baker raggiunse il successo quando iniziò a collaborare con il sassofonista Gerry Mulligan, con il quale formò un quartetto che si guadagnò l'apprezzamento di pubblico e critica. Con il suo aspetto da ribelle e il suo incredibile fascino, il trombettista divenne presto protagonista della scena musicale e, in seguito alla rottura con Mulligan, lavorò come solista.

Con il concerto del 3 giugno renderanno tributo alla musica di Chet Baker: Mario Mariotti, alla tromba; Gabriele Orsi, alla chitarra; Achille Giglio, al contrabbasso; e Francesco di Lenge, alla batteria. Nella scaletta i brani del repertorio degli ultimi anni di Baker, in un particolare riarrangiamento.