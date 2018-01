"A Night for Chet Baker": il 20 gennaio a Base

Sabato 20 gennaio, nell'ambito della rassegna Jazz & The City, Base presenta A Night for Chet Baker, una serata che omaggia il leggendario trombettista e cantante americano.

Nato nel '29 a Yale (Stati Uniti), Chesney Henry “Chet” Baker Jr. è celebre per il suo peculiare stile lirico e intimista e per essere un esponente del genere "cool jazz". Baker raggiunse il successo quando iniziò a collaborare con il sassofonista Gerry Mulligan, con il quale formò un quartetto che si guadagnò l'apprezzamento di pubblico e critica. Con il suo aspetto da ribelle e il suo incredibile fascino, il trombettista divenne presto protagonista della scena e, in seguito alla rottura con Mulligan, lavorò come solista.

Con il concerto del 20 gennaio renderanno tributo alla musica di Chet Baker: Mario Mariotti, alla tromba; Gabriele Orsi, alla chitarra; Achille Giglio, al contrabbasso; e Francesco di Lenge, alla batteria.