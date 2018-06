"A Night for Miles Davis": il 28 giugno al Carroponte, gratis

A Night for Miles Davis, concerto omaggio al geniale trombettista del gruppo Kind of Blue, si terrà al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) giovedì 28 giugno 2018, alle 21:30.

L'iniziativa, a ingresso gratuito, vede sul palco il quartetto formato da Mario Mariotti alla tromba, Davide Corini alle tastiere, Achille Giglio al contrabbasso e Toni Boselli alla batteria. In repertorio le composizioni di Davis scritte tra il 1959 e il 1968, periodo particolarmente fecondo per il jazzista, in cui la sua musica passò "dall'approccio modale dell'album Kind of Blue all'astrattismo di ESP, fino ad arrivare all’elettricità di Filles de Kilimanjaro", come scrivono gli organizzatori.